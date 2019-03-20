Официальный курс гривны установлен на уровне 27,16 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. На 20 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,16 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 марта установлены на таком уровне:
27.160830 грн за доллар;
30.849271 грн за евро;
0.422300 грн за российский рубль;
36.060774 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 марта курс всех валют вырос.