Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,14 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.143600 грн за долар;

30.874500 грн за євро;

0.381580 грн за російський рубль;

34.008200 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 14 липня курс долара та євро зріс, коли курс рубля та фунта - впав.