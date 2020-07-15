Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,14 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. На 15 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,14 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.143600 грн за долар;
30.874500 грн за євро;
0.381580 грн за російський рубль;
34.008200 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 14 липня курс долара та євро зріс, коли курс рубля та фунта - впав.