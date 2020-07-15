Официальный курс гривны установлен на уровне 27,14 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. На 15 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,14 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.143600 грн за доллар;
30.874500 грн за евро;
0.381580 грн за российский рубль;
34.008200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 июля курс доллара и евро вырос, когда курс рубля и фунта - упал.