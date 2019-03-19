Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,13 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На 19 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,13 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 березня встановлені на такому рівні:
27.131890 грн за долар;
30.791982 грн за євро;
0.419550 грн за російський рубль;
35.946745 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 18 березня курс усіх валют зріс.