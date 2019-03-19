Официальный курс гривны установлен на уровне 27,13 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На 19 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,13 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 марта установлены на таком уровне:
27.131890 грн за доллар;
30.791982 грн за евро;
0.419550 грн за российский рубль;
35.946745 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 марта курс всех валют вырос.