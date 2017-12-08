Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,11 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,11 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 8 грудня встановлені на такому рівні:
27,119363 грн за долар;
31,962881 грн за євро;
0,457360 грн за російський рубль;
36,293411 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 8 грудня, на 8 грудня ситуація з курсом валют скалалась наступна: долар зріс в ціні, євро та російський рубль впали, фунт стрелінгів здорожчав.