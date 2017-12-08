Официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн / долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 декабря установлены на таком уровне:

27,119363 грн за доллар;

31,962881 грн за евро;

0,457360 грн за российский рубль;

36,293411 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 8 декабря на 8 декабря ситуация с курсом валют скалалась следующая: доллар вырос в цене, евро и российский рубль упали, фунт стрелингов подорожал.