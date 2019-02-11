Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,05 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. На 12 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,05 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 12 лютого встановлені на такому рівні:
27.057716 грн за долар;
30.599571 грн за євро;
0.412140 грн за російський рубль;
34.925037 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 11 лютого курс усіх валют — зріс.