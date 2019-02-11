Официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На 12 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,05 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 февраля установлены на таком уровне:
27.057716 грн за доллар;
30.599571 грн за евро;
0.412140 грн за российский рубль;
34.925037 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 февраля курс всех валют — вырос.