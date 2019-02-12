Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,00 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. На 13 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,00 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
аким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 лютого встановлені на такому рівні:
27.007494 грн за долар;
30.507665 грн за євро;
0.410980 грн за російський рубль;
34.784408 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 12 лютого курс усіх валют — знизився.