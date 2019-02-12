Официальный курс гривны установлен на уровне 27,00 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На 13 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,00 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
аким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 февраля установлены на таком уровне:
27.007494 грн за доллар;
30.507665 грн за евро;
0.410980 грн за российский рубль;
34.784408 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 февраля курс всех валют — снизился.