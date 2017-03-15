Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,90 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,90 грн/дол, передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 15 березня, встановлені на такому рівні:
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- 26,904297 грн за долар;
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- 28,601957 грн за євро;
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- 0,456360 грн за російський рубль;
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- 32,664433 грн за фунт стерлінгів.
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Порівняно з 14 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар підріс в ціні; ціна на євро теж дещо зросла; ціна на російський рубль зросла; ціна на фунт стерлінгів також збільшилась.
Як повідомляв УНН, на 14 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,89 грн/дол.