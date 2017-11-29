Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,87 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,87 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 29 листопада встановлені на такому рівні:
26,871826 грн за долар;
31,945227 грн за євро;
0,460040 грн за російський рубль;
35,677843 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 28 листопада, ситуація з курсом валют склалась така: долар піднявся в ціні, а євро, російський рубль та фунт стерлінг подешевшали.