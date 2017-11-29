Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,87 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 29 листопада встановлені на такому рівні:

26,871826 грн за долар;

31,945227 грн за євро;

0,460040 грн за російський рубль;

35,677843 грн за фунт стерлінг.

Порівняно з 28 листопада, ситуація з курсом валют склалась така: долар піднявся в ціні, а євро, російський рубль та фунт стерлінг подешевшали.