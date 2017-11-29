Официальный курс гривны установлен на уровне 26,87 грн / долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 ноября установлены на таком уровне:

26,871826 грн за доллар;

31,945227 грн за евро;

0,460040 грн за российский рубль;

35,677843 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 28 ноября, ситуация с курсом валют сложилась такая: доллар поднялся в цене, а евро, российский рубль и фунт стерлинг подешевели.