Официальный курс гривны установлен на уровне 26,87 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,87 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 ноября установлены на таком уровне:
26,871826 грн за доллар;
31,945227 грн за евро;
0,460040 грн за российский рубль;
35,677843 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 28 ноября, ситуация с курсом валют сложилась такая: доллар поднялся в цене, а евро, российский рубль и фунт стерлинг подешевели.