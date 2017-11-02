Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,87 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,87 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 2 листопада встановлені на такому рівні:
26,878403 грн за долар;
31,211202 грн за євро;
0,462180 грн за російський рубль;
35,716887 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 1 листопада, з курсом валют склалася така ситуація: долар та фунт стерлінг подорожчали, а вартість російського рубля та євро зменшилась.