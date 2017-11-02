Официальный курс гривны установлен на уровне 26,87 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,87 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 ноября установлены на таком уровне:
26,878403 грн за доллар;
31,211202 грн за евро;
0,462180 грн за российский рубль;
35,716887 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 1 ноября, с курсом валют сложилась такая ситуация: доллар и фунт стерлинг подорожали, а стоимость российского рубля и евро уменьшилась.