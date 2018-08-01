Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,86 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,86 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 1 серпня встановлені на такому рівні:
26.866717 грн за долар;
31.530779 грн за євро;
0.430900 грн за російський рубль;
35.340483 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 31 липня курс усіх валют — зріс.