Официальный курс гривны установлен на уровне 26,86 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,86 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 августа установлены на таком уровне:
26.866717 грн за доллар;
31.530779 грн за евро;
0.430900 грн за российский рубль;
35.340483 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 31 июля курс всех валют — вырос.