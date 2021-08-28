Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,77 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Станом на 28 серпня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,77 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.774400 грн за долар;
31.512100 грн за євро;
0.361720 грн за російський рубль;
36.757200 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 27 серпня курс усіх валют не змінився.