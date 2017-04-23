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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,75 грн/дол.

Київ • УНН

 • 14190 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,75 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 23 квітня, встановлені на такому рівні:

26,756735 грн за долар;
28,750111 за євро;
0,474270 за російський рубль;
34,258949 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 20 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар упав в ціні; ціна на євро піднялась; ціна на російський рубль зовсім незначно зменшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо зменшилась.

Як повідомляв УНН, на 20 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,78 грн/дол.

Українські Національні Новини

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