Официальный курс гривны установлен на уровне 26,75 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 апреля, установленные на таком уровне:

26,756735 грн за доллар;

28,750111 за евро;

0,474270 за российский рубль;

34,258949 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 20 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро поднялась; цена на российский рубль совсем незначительно уменьшилась; цена на фунт стерлингов несколько уменьшилась.

Как сообщал УНН, на 20 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,78 грн / долл.