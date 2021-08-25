Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,67 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Станом на 25 серпня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,67 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.671800 грн за долар;
31.128700 грн за євро;
0.357920 грн за російський рубль;
36.307000 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 24 серпня курс усіх валют впав, крім долара.