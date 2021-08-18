Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,67 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Станом на 18 серпня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,67 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.675200 грн за долар;
31.382000 грн за євро;
0.363160 грн за російський рубль;
36.782400 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 17 серпня курс усіх валют зріс, крім фунту стерлінгів, який впав.