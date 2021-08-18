Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,67 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.675200 грн за долар;

31.382000 грн за євро;

0.363160 грн за російський рубль;

36.782400 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 17 серпня курс усіх валют зріс, крім фунту стерлінгів, який впав.