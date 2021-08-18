Официальный курс гривны установлен на уровне 26,67 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. По состоянию на 18 августа 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,67 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.675200 грн за доллар;
31.382000 грн за евро;
0.363160 грн за российский рубль;
36.782400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 августа курс всех валют вырос, кроме фунта стерлингов, который упал.