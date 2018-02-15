Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,65 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,65 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 15 лютого встановлені на такому рівні:
26,654762 грн за долар;
32,913300 грн за євро;
0,462840 грн за російський рубль;
36,964623 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 14 лютого, курс російського рубля зріс, усіх інших - зменшився.