Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,65 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 15 лютого встановлені на такому рівні:

26,654762 грн за долар;

32,913300 грн за євро;

0,462840 грн за російський рубль;

36,964623 грн за фунт стерлінг.

Порівняно з 14 лютого, курс російського рубля зріс, усіх інших - зменшився.