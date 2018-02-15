Официальный курс гривны установлен на уровне 26,65 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,65 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 февраля установлены на таком уровне:
26,654762 грн за доллар;
32,913300 грн за евро;
0,462840 грн за российский рубль;
36,964623 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 14 февраля, курс российского рубля вырос, всех - уменьшился.