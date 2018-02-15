Официальный курс гривны установлен на уровне 26,65 грн/долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 февраля установлены на таком уровне:

26,654762 грн за доллар;

32,913300 грн за евро;

0,462840 грн за российский рубль;

36,964623 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 14 февраля, курс российского рубля вырос, всех - уменьшился.