Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,62 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.617500 грн за долар;

30.823100 грн за євро;

0.365220 грн за російський рубль;

35.863100 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 1 жовтня курс усіх валют не змінився.