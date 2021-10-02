Официальный курс гривны установлен на уровне 26,62 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. По состоянию на 2 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,62 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.617500 грн за доллар;
30.823100 грн за евро;
0.365220 грн за российский рубль;
35.863100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 октября курс всех валют не изменился.