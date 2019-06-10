Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,60 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. На 10 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,60 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 10 червня встановлені на такому рівні:
26.595721 грн за долар;
29.981356 грн за євро;
0.408920 грн за російський рубль;
33.810382 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 9 червня курс усіх валют знизився.