Официальный курс гривны установлен на уровне 26,60 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. На 10 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,60 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 июня установлены на таком уровне:
26.595721 грн за доллар;
29.981356 грн за евро;
0.408920 грн за российский рубль;
33.810382 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 июня курс всех валют снизился.