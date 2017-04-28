Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,55 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,55 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 квітня, встановлені на такому рівні:
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- 26,551453 грн за долар;
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- 28,890636 грн за євро;
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- 0,466050 грн за російський рубль;
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- 34,222504 грн за фунт стерлінгів.
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Порівняно з 27 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар зменшився в ціні; ціна на євро дещо зменшилась; ціна на російський рубль зменшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо збільшилась.
Як повідомляв УНН, на 27 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,59 грн/дол.