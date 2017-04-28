Официальный курс гривны установлен на уровне 26,55 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 апреля, установленные на таком уровне:



26,551453 грн за доллар;



28,890636 грн за евро;



0,466050 грн за российский рубль;



34,222504 грн за фунт стерлингов.



По сравнению с 27 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар уменьшился в цене; цена на евро несколько уменьшилась; цена на российский рубль уменьшилась; цена на фунт стерлингов несколько увеличилось.

Как сообщал УНН, на 27 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,59 грн / долл.