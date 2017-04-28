Официальный курс гривны установлен на уровне 26,55 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,55 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 апреля, установленные на таком уровне:
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- 26,551453 грн за доллар;
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- 28,890636 грн за евро;
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- 0,466050 грн за российский рубль;
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- 34,222504 грн за фунт стерлингов.
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По сравнению с 27 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар уменьшился в цене; цена на евро несколько уменьшилась; цена на российский рубль уменьшилась; цена на фунт стерлингов несколько увеличилось.
Как сообщал УНН, на 27 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,59 грн / долл.