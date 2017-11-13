Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,51 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 листопада встановлені на такому рівні:

26,516730 грн за долар;

30,902597 грн за євро;

0,447310 грн за російський рубль;

34,969557 грн за фунт стерлінг.

Порівняно з 12 листопада, ситуація з курсом валют не змінилась.