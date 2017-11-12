Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,51 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,51 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 12 листопада встановлені на такому рівні:
26,516730 грн за долар;
30,902597 грн за євро;
0,447310 грн за російський рубль;
34,969557 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 11 листопада, ситуація з курсом валют склалась наступна: долар впав ціні, євро зросло, російський рубль здешевшав, а фунт стерлінгів здорожчав .