Официальный курс гривны установлен на уровне 26,51 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,51 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 ноября установлены на таком уровне:
26,516730 грн за доллар;
30,902597 грн за евро;
0,447310 грн за российский рубль;
34,969557 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 11 ноября, ситуация с курсом валют сложилась следующая: доллар упал цене, евро вырос, российский рубль подешевел, а фунт стерлингов подорожал.