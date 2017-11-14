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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,49 грн/дол

Київ • УНН

 • 8575 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,49 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 листопада встановлені на такому рівні:

  • 26,487953 грн за долар;
  • 30,874358 грн за євро;
  • 0,447570 грн за російський рубль;
  • 34,683275 грн за фунт стерлінг.

Порівняно з 13 листопада, курс долара знизився. Також помітно впав в ціні фунт стерлінгів.

Українські Національні Новини

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