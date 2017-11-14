Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,49 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,49 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 листопада встановлені на такому рівні:
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- 26,487953 грн за долар;
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- 30,874358 грн за євро;
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- 0,447570 грн за російський рубль;
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- 34,683275 грн за фунт стерлінг.
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Порівняно з 13 листопада, курс долара знизився. Також помітно впав в ціні фунт стерлінгів.