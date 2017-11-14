Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,49 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 листопада встановлені на такому рівні:



26,487953 грн за долар;



30,874358 грн за євро;



0,447570 грн за російський рубль;



34,683275 грн за фунт стерлінг.



Порівняно з 13 листопада, курс долара знизився. Також помітно впав в ціні фунт стерлінгів.