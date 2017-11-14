Официальный курс гривны установлен на уровне 26,49 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,49 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 ноября установлены на таком уровне:
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- 26,487953 грн за доллар;
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- 30,874358 грн за евро;
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- 0,447570 грн за российский рубль;
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- 34,683275 грн за фунт стерлинг.
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По сравнению с 13 ноября, курс доллара снизился. Также заметно упал в цене фунт стерлингов.