Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,35 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Станом на 26 жовтня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,35 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.350900 грн за долар;
30.574900 грн за євро;
0.377200 грн за російський рубль;
36.249600 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 25 жовтня курс долара і рубля зріс, а євро і фунта стерлінгів впав.