Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,35 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.350900 грн за долар;

30.574900 грн за євро;

0.377200 грн за російський рубль;

36.249600 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 25 жовтня курс долара і рубля зріс, а євро і фунта стерлінгів впав.