Официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на следующем уровне:

26.350900 грн за доллар;

30.574900 грн за евро;

0.377200 грн за российский рубль;

36.249600 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 25 октября курс доллара и рубля вырос, а евро и фунт стерлингов упал.