Официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. По состоянию на 26 октября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на следующем уровне:
26.350900 грн за доллар;
30.574900 грн за евро;
0.377200 грн за российский рубль;
36.249600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 октября курс доллара и рубля вырос, а евро и фунт стерлингов упал.