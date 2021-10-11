Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,35 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Станом на 11 жовтня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,35 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.351500 грн за долар;
30.476800 грн за євро;
0.366170 грн за російський рубль;
35.898600 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 10 жовтня курс усіх зазначених валют зріс.