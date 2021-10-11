Официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. По состоянию на 11 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.351500 грн за доллар;
30.476800 грн за евро;
0.366170 грн за российский рубль;
35.898600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 октября курс всех указанных валют вырос.