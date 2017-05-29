Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,34 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,34 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 29 травня, встановлені на такому рівні:
26,345368 грн за долар;
29,496274 грн за євро;
0,464190 грн за російський рубль;
33,829882грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 28 травня, курс долара, євро та фунт стерлінга зріс, а російського рубля впав. Зміни не суттєві
Як повідомляв УНН, на 28 травня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,27 грн/дол.