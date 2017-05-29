Официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 мая, установленные на таком уровне:
26,345368 грн за доллар;
29,496274 грн за евро;
0,464190 грн за российский рубль;
33,829882грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 мая, курс доллара, евро и фунт стерлингов вырос, а российского рубля упал. Изменения не существенные
Как сообщал УНН, на 28 мая официальный курс гривны был установлен на уровне 26,27 грн / долл.