Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,33 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.326500 грн за долар;

30.503200 грн за євро;

0.374040 грн за російський рубль;

36.154200 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 30 жовтня курс усіх валют не зазнав змін.