Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,31 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,31 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 18 червня встановлені на такому рівні:
26,315543 грн за долар;
30,515504 грн за євро;
0,419810 грн за російський рубль;
34,946752 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 17 червня курс усіх валют (крім долара, курс якого зріс), зменшився.