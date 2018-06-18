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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,31 грн/долар

Київ • УНН

 • 7107 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,31 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 18 червня встановлені на такому рівні:

26,315543 грн за долар;

30,515504 грн за євро;

0,419810 грн за російський рубль;

34,946752 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 17 червня курс усіх валют (крім долара, курс якого зріс), зменшився.

Українські Національні Новини

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