Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,31 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 18 червня встановлені на такому рівні:

26,315543 грн за долар;

30,515504 грн за євро;

0,419810 грн за російський рубль;

34,946752 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 17 червня курс усіх валют (крім долара, курс якого зріс), зменшився.