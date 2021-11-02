Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,29 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Станом на 2 листопада 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,29 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.293300 грн за долар;
30.435800 грн за євро;
0.369720 грн за російський рубль;
35.973200 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 1 листопада курс долара зріс, коли курс інших валют - впав.