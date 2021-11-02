Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,29 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.293300 грн за долар;

30.435800 грн за євро;

0.369720 грн за російський рубль;

35.973200 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 1 листопада курс долара зріс, коли курс інших валют - впав.