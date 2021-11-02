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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 53528 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,29 грн/долар

Київ • УНН

 • 16501 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Станом на 2 листопада 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,29 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,29 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.293300 грн за долар;

30.435800 грн за євро;

0.369720 грн за російський рубль;

35.973200 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 1 листопада курс долара зріс, коли курс інших валют - впав.

Українські Національні Новини

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