Официальный курс гривны установлен на уровне 26,29 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По состоянию на 2 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,29 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.293300 грн за доллар;
30.435800 грн за евро;
0.369720 грн за российский рубль;
35.973200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 ноября курс доллара вырос, когда курс других валют, упал.