Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,22 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,22 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 12 липня встановлені на такому рівні:
26.227255 грн за долар;
30.777684 грн за євро;
0.422350 грн за російський рубль;
34.784119 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 11 липня курс усіх валют — зріс.