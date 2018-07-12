Официальный курс гривны установлен на уровне 26,22 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,22 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 июля установлены на таком уровне:
26.227255 грн за доллар;
30.777684 грн за евро;
0.422350 грн за российский рубль;
34.784119 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 июля курс всех валют — вырос.