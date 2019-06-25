Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,19 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. На 25 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,19 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 червня встановлені на такому рівні:
26.191201 грн за долар;
29.842254 грн за євро;
0.416330 за російський рубль;
33.393671 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 24 червня курс усіх валют зріс, а долара знизився.